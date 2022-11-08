اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

كوريا الشمالية تنفى الاتهامات الأمريكية بتزويد روسيا بالأسلحة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 08:00 م
كوريا الشمالية تنفى الاتهامات الأمريكية بتزويد روسيا بالأسلحة الحرب الروسية الأوكرانية - أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نفت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية التي تشير إلى قيامها بتزويد روسيا بقذائف مدفعية وذخيرة من أجل استخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
 
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" الأمريكية عن نائب مدير مكتب الشؤون الخارجية العسكرية بوزارة الدفاع الكورية الشمالية قوله"لقد حذرت بيونج يانج واشنطن من الإصرار على حياكة مؤامرات كهذه، نعتبر مثل هذه التحركات الأمريكية جزءا من محاولاتها العدائية لتشويه صورة كوريا الشمالية على الساحة الدولية، لم يكن لدينا صفقات أسلحة مع روسيا، وليس لدينا خطة للقيام بذلك في المستقبل".
 
يأتي هذا النفي عقب إجراء كوريا الشمالية العشرات من التجارب على الأسلحة بما في ذلك صواريخ قصيرة المدى من المحتمل أن تكون قادرة على حمل أسلحة نووية وصاروخ باليستي عابر للقارات من الممكن أن يستهدف الولايات المتحدة الأمريكية، وأفادت بيونج يانج بأنها تختبر الصواريخ والمدفعية حتى تتمكن من ضرب أهداف رئيسية في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إذا اختارت ذلك.
 
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، قد اتهم الأسبوع الماضي، كوريا الشمالية بإرسال عدد كبير من شحنات الذخيرة إلى روسيا.

كوريا الشمالية

روسيا

اوكرانيا

امريكا



الموضوعات المتعلقة

روسيا تعلن القضاء على 300 جندي أوكراني خلال القتال على 3 محاور

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:00 م

الجيش الأوكرانى: قوات روسيا شنت هجمات الليلة الماضية على العديد من المواقع الأوكرانية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 10:56 ص

أزمة الغذاء تدق أبواب أوروبا مجددا.. ارتفاع فى أسعار سوق الغذاء مع خطر النقص بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب.. صحيفة: ارتفاع جنونى فى ثمن القمح والذرة.. والتضخم يصل لـ9.9%.. وأسعار الطاقة تزيد 40%

السبت، 05 نوفمبر 2022 03:00 ص

روسيا تنشئ مركزها الفضائى الوطنى الجديد

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة