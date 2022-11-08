كل ما تريد معرفته عن زيادة الوزن بعد منتصف العمر

كتبت نهير عبد النبى

مع التقدم في العمر قد تعانى من مشاكل عديدة وهى ما تسمى بالأمراض المزمنة مثل مرض السكر والضغط والقلب ، وقد يعانى البعض من زيادة الوزن بعد منتصف العمر، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن اتباع نظام غذائي وممارسة التمارين الروتينية التي ساعدتك في الحفاظ على وزن صحي لمعظم حياتك البالغة لا يعمل بالطريقة التي كان عليها من قبل.

تقول ستيفاني إس فوبيون ، المدير الطبي لجمعية سن اليأس في أمريكا الشمالية (NAMS) : "غالبًا ما تفاجئ زيادة الوزن في منتصف العمر النساء" في حين أن العمر الذي تصل فيه النساء إلى سن اليأس يختلف ، يبدأ العديد من النساء في تجربة الانتقال لسنوات - والأعراض المصاحبة له في الأربعينيات من العمر.

"عادةً ما تأتي النساء إلى مكتبي ويقولن ،" لم أغير شيئًا ، ويزداد وزني ". إجابتي هي: بالضبط. إذا لم تقم بتغيير أي شيء ، فسوف يزداد وزنك في منتصف العمر لقد تغيرت قواعد جسمك.

في هذه المرحلة من حياتك ، عليك أن تكون أكثر اجتهادًا من أي وقت مضى في الاهتمام بنمط حياتك، بدون بذل جهد إضافي في تناول الطعام الصحي والنشاط البدني المنتظم ، فإن زيادة الوزن أمر لا مفر منه.



سبب زيادة الوزن" الشيخوخة أم انقطاع الطمث"؟ إن الهرمونات ليست مسؤولة حقًا عن زيادة الوزن في سن اليأس، وبشكل عام ، يكتسب كل من الرجال والنساء الوزن في منتصف العمر، و بالنسبة للمبتدئين ، فإن انخفاض كتلة العضلات يعني أن الجسم يحرق سعرات حرارية أقل ، سواء أثناء الأنشطة أو أثناء الراحة ، كما يقول كابور.

منتصف العمر يمكن أن يكون أيضًا وقتًا يحدث فيه انخفاض طفيف ولكن حقيقي في النشاط البدني،و قد يقضي الأشخاص وقتًا أقل في الانخراط في تمارين متوسطة إلى عالية الكثافة.

إن التغييرات في نمط الحياة ، مثل حضور المزيد من الأحداث الاجتماعية ، يمكن أن تعني استهلاك المزيد من السعرات الحرارية.

دهون البطن بعد انقطاع الطمث: يمكن أن يتسبب تدفق الهرمون في تراكم الدهون حول منطقة الوسط، وإن فقدان هرمون الاستروجين الذي يحدث أثناء انقطاع الطمث يمكن أن يتسبب في تراكم الدهون في منطقة البطن لدى النساء وأنه حتى النساء اللواتي لا يكتسبن الوزن بشكل عام قد لا يزالن يلاحظن زيادة في دهون البطن.

زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر إصابة المرأة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل مرض السكري من النوع 2 ، وارتفاع ضغط الدم ، واضطراب شحميات الدم ، ومرض الشريان التاجي ، وإن السمنة تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالسرطان لدى النساء ، بما في ذلك سرطان الثدي وسرطان بطانة الرحم.

إن الدهون الزائدة في منطقة الوسط يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، دهون البطن العميقة ، وهي الدهون الحشوية التي تتراكم حول أعضاء البطن مثل البنكرياس والكبد والأمعاء الدقيقة والغليظة ، هي أنسجة أيضية نشطة وتفرز هرمونات وأحماض دهنية حرة مرتبطة بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم.



هل يمكن أن يساعد العلاج الهرموني في التحكم في الوزن؟ على الرغم من أن العلاج الهرموني (HT) لا ينبغي استخدامه فقط لإدارة الوزن لدى النساء في منتصف العمر ، إلا أنه قد يكون أحد الأدوات العديدة التي يمكن للمرأة استخدامها لتحقيق وزن صحي ، بالنسبة للمبتدئين ، يمكن أن يحسن تكوين الجسم عن طريق إعادة توزيع الدهون الحشوية لخفض رواسب الدهون في الجسم .

قد يساعد العلاج الهرموني بشكل غير مباشر في استراتيجيات إدارة الوزن عن طريق تقليل عبء أعراض انقطاع الطمث (مثل التعرق الليلي والأعراض الأخرى التي تتداخل مع النوم) وتسهيل تبني أسلوب حياة أكثر صحة .