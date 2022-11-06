استشاري أطفال.. علامات وأعراض إصابة طفلك بمرض السكر

فاطمة ياسر

أعراض السكر عند الأطفال عادةً ما تتطور مؤشرات وأعراض السكري من النوع الاول لدى الأطفال بسرعة ، وقد تشمل بعض الأعراض مثل: يعد مرض السكر من النوع الأول يصاب به نسبة كبيرة من الأطفال، وهذا يعني أن سكر عند الاطفال غالبًا من النوع الأول، وله العديد من الأعراض والأسباب التي تقدمها الدكتورة لمياء خيرى، استشارى الباطنة وسكر الأطفال.عادةً ما تتطور مؤشرات وأعراض السكري من النوع الاول لدى الأطفال بسرعة ، وقد تشمل بعض الأعراض مثل:

-العطش الشديد والتلهف على شرب الماء.

-كثرة التبوّل، واحتمالية بلل الفراش اثناء النوم فى الأطفال المدربين على التحكم في البول.

-الشعور بالجوع الشديد

-فقدان الوزن بالرغم من زيادة كمية الأكل

-الإرهاق والشعور بالتعب

-سهولة الاستثارة أو التغييرات في السلوك

-نفس له رائحة الفاكهة

في حال ملاحظة أي مؤشرات أو أعراض للإصابة بداء السكري من النوع الأول.فورا زيارة الطبيب المختص لعمل اللازم

ومن أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بمرض السكر لدي الأطفال، ومنها:

لا يُعرف السبب الدقيق للإصابة بالسكر من النوع الأول، مجموعة أسباب أو عوامل متراكبة لكن في معظم الأشخاص المصابين بالسكر من النوع الأول، يدمر الجهاز المناعي بالجسم (والذي عادة ما يحارب البكتيريا والفيروسات الضارة) يدمر الخلايا المنتجة للأنسولين الموجودة في البنكرياس عن طريق الخطأ، ويبدو أن العوامل الوراثية والبيئية تلعب دورًا في هذه العملية.

بمجرد تدمير الخلايا المنتجة للانسولين الموجودة في البنكرياس، ينتج جسم الطفل كمية قليلة من الأنسولين أو لا ينتجه ابدا، ويؤدي الأنسولين وظيفة حيوية في نقل السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم للحصول على الطاقة.

وهناك العديد من العوامل المؤدية للخطر، ومنها يدخل السكر إلى مجرى الدم عندما يُهضم الطعام. ويتراكم السكر في مجرى الدم إذا لم تتوفر كمية كافية من الأنسولين. وقد يسبب هذا مضاعفات ربما تسبب الوفاة إذا لم يعالَج. غالبًا ما يصيب السكر من النوع الأول الأطفال، ولكن يمكن الإصابة به في أي مرحلة عمرية، و تشتمل عوامل خطر الإصابة بالسكر من النوع الأول لدى الأطفال على ما يلي:

-التاريخ العائلي المرضي. تزيد نسبة خطورة الإصابة قليلًا لدى أي شخص لديه والد أو أشقاء مصابون بالسكر من النوع الأول.

-الجينات الوراثية: تشير جينات معينة إلى زيادة خطر الإصابة بالسكر من النوع الأول.

-العِرق بمعنى أن يكون أكثر شيوعا فى بعض الاطفال من عرق معين مقارنة بالأطفال من أعراق أخرى.

-فيروسات معينة. قد يؤدي التعرض لفيروسات مختلفة إلى تحفيز المناعة الذاتية ضد خلايا المنتجة الانسولين فى البنكرياس.