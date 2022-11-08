وأضاف نصر في مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم، أن هناك عددا كبيرا من جلسات التفاوض فيما يتعلق بملف تغير المناخ ستناقش العديد من الأمور بمشاركة مراقبين.

وأوضح أن الهدف من رئاسة مصر للمؤتمر هو أن تكون قمة المناخ في شرم الشيخ لتنفيذ الوعود وتخطي مرحلة التوصيات.



وأشار إلى أن المفاوضات يشارك فيها حتى الآن حوالي 196 دولة.