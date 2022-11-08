فوضى فى السكك الحديدية بالمملكة المتحدة رغم إلغاء الإضرابات

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ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن العديد من خدمات السكك الحديدية في المملكة المتحدة ستتأخر عن عملها المعتاد اليوم الثلاثاء رغم إلغاء الإضرابات المخطط لها خلال الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أنه تم إلغاء ثلاثة إضرابات كانت مخطط لها على مدار ال 24 ساعة في 5 و 7 و 9 نوفمبر الجاري إلا أن الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري أعلنوا أنهم سيدخلون في فترة من المفاوضات المكثفة مع شبكة السكك الحديدية ومشغلي القطارات الاخرين.

ولفتت إلى أنه رغم تصريحات مشغلي القطارات بتوقف الإضرابات إلا أن الخدمات كانت معطلة يوم الجمعة الماضية.

وأكدت النقابة العامة للاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري في المملكة المتحدة، أنه تم إجراء محادثات غير مشروطة مع شبكة السكك الحديدية ، التي تمتلك معظم شبكة السكك الحديدية في بريطانيا العظمى ووعدت الأخيرة بتقديم عرض دفع من شركات تشغيل القطارات.

وحذر الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والنقل البحري ميك لونش، من اتخاذ إجراءات إضراب خلال الأشهر الستة المقبلة لتأمين إبرام اتفاق حول مطالبهم.

يذكر أن المملكة المتحدة شهدت العديد من اضطرابات عمال السكك الحديد في أنحاء البلاد، حيث يطالبون بزيادة أجورهم لمواكبة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ عقود في ظل أزمة مرتبطة بتكاليف المعيشة.