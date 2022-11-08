غيوم وتكاثر للسحب.. هل تمطر على القاهرة الكبرى الساعات المقبلة؟ الأرصاد ترد

كتب محمود راغب

شهدت أنحاء متفرقة بالقاهرة الكبرى، غيوم وتكاثر للسحب الخفيفة والمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة والجيزة والقليوبية، وسط تساؤلات كثيرة من المواطنين حول إمكانية تساقط الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة خاصة فى ظل انتشار هذه الغيوم وتكاثر هذه السحب .

وحول فرص الأمطار على القاهرة الكبرى خلال الساعات المقبلة ، كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات والانذار المبكر بمخاطر الطقس بالهيئة العامة للأرصاد ، أن فرص الأمطار لازالت قائمة على القاهرة الكبرى خلال الساعات القادمة، لافتا إلى أن عدة مناطق بالقاهرة والجيزة شهدت بالفعل أمطار خفيفة اليوم.

وأشار شاهين، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن فرص الأمطار المتوقعة على القاهرة الكبرى خفيفة ، وعلى مناطق متفرقة وفترات متقطعة .

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.