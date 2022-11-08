عاجل من الأرصاد.. تفاصيل حالة الطقس وخرائط الأمطار واحتمالية حدوثها

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

- انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية

- طقس مائل البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد

- الثلاثاء 8 نوفمبر:

أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة بنسبة حدوث 30 ٪ ، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪ على فترات متقطعة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

- الأربعاء 9 نوفمبر :

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة

نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 10 نوفمبر :

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

- الجمعة 11 نوفمبر والسبت 12 نوفمبر :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة

- الأحد 13 نوفمبر :

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة