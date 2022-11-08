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أكرم القصاص
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عاهل الأردن يلتقي عددا من رؤساء الدول على هامش cop 27 بشرم الشيخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:00 ص
عاهل الأردن يلتقي عددا من رؤساء الدول على هامش cop 27 بشرم الشيخ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني
أ ش أ

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أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عدة لقاءات بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، مع عدد من زعماء وقادة الدول على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop 27"، المنعقد في مدينة شرم الشيخ.

وضمت هذه اللقاءات الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما التقى العاهل الأردني أيضا رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، والرئيس البولندي أندريه دودا، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.


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