طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة على أنحاء المحافظة

الإسكندرية -فريق المحافظات

التقطت عدسة "اليوم السابع"، صورًا لحالة الطقس في محافظة الإسكندرية، حيث تشهد الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبيا رغم هطول أمطارًا خفيفة الي متوسطة على مناطق متفرق بأحياء المحافظة أمس، وانخفضت درجات الحرارة اليوم درجتين لتكون العظمى 24 والصغرى 17 درجة .



وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الثلاثاء، يشهد انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.

من جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، برئاسة اللواء محمود نافع، استمرار رفع حالة الطوارئ استعدادا للأمطار علي المحافظة ، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار.



وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، أنه تم رفع درجة الإستعداد بالشركة، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان حالة الطقس المتوقعة الوارد من هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع سقوط امطار خفيفة قد تصل لمتوسطة على مناطق من محافظة الاسكندرية.

كما توقف الاجازات، وبدل الراحات وتنتشر السيارات والبدالات في المناطق الساخنة، وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتفريغ بيارات محطات الرفع أولا باول.



وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.





طقس-اليوم



انخفاض-درجات-الحرارة-بالإسكندرية



حالة-الطقس-بالإسكندرية



طقس-الاسكندرية-2



طقس-الاسكندرية



طقس-الاسكندرية-3