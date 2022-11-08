ضبط 5 آلاف لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر في حملة تموينية بالدقهلية

فريق المحافظات

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تفتيشية مكبرة علي الآسواق والمنشآت الغذائية، وذلك لإحكام الرقابة التموينية ومراقبة الأسعار ومنع إحتكار السلع وضبط المخالفات

وشكلت مديرية التموين حملة في نطاق مركز ميت غمر برئاسة محمد صالح وعضوية سامي إبراهيم من مأموري الضبط القضائي بالمديرية.

واسفرت جهود الحملة عن ضبط 250 جركن زيت سيارات زنة الجركن 20 لتر بإجمالي 5 آلاف لتر بدون فواتير تدل علي مصدرها ومنشأها، كما تم ضبط 8 طن ارز شعير داخل مخزن دون تصريح معتمد بقصد الإتجار في السوق السوداء.

وأكد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتشديد على إستمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفين ووصول الدعم لمستحقية.