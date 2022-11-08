ضبط 170 طن أرز وسكر ودقيق وسلع تموينية محتكرة داخل مخازن بالجيزة

كتبت - مرام محمد

شنت محافظة الجيزة ، من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والأحياء والمراكز المعنية، حملات تموينية على المخازن السلعية المخالفة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار يومين، استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وحي بولاق الدكرور، وقد أسفرت عن ضبط 170 طن سلع غذائية أساسية (أرز، مكرونة، سكر وغيرها) داخل مخازن لتجميع وتخزين السلع الغذائية غير مرخصه بغرض احتكارها.

وثمن المحافظ، الجهود المبذولة من قبل مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المعنية في مواجهة بعض ضعاف النفوس محتكري السلع الغذائية بغرض حجب بيعها المستهلك لتجفيف السوق منها ورفع سعرها، مؤكداً علي استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار إلى أن المضبوطات شملت 83 طن (ارز ، سكر ، دقيق ، فاصوليا ، مكرونة) بغرض الاحتكار والمغالاه في اسعار بيعها وذلك داخل مخزن يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى ضبط 60 طن سلع غذائية (أرز، فول، عدس، بسلة) لحجب بيعها للجمهور وعدم وجود فواتير تفيد مصدر الحصول عليها وذلك داخل مخزن مخالف بشارع الصحابة بترعه عبد العال بحي بولاق الدكرور.

كما تم ضبط مخزن مخالف بشارع التحرير بصفط اللبن بحوزته 7 طن أسمدة زراعية مدعومه من الدولة ومحظور تداولها الا من خلال وزارة الزراعة وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الجهود التموينية من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 135 بطاقة تموينية بغرض التربح والإستيلاء على المال العام وتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5 % مخالف للقرارات والتوجيهات الوزارية وتم تحرير محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا الشأن الى جانب ضبط عدد 3 مناخل مخالفه وبحوزتهم 13 طن دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5%، وذلك بمركز ومدينة أطفيح.