اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 170 طن أرز وسكر ودقيق وسلع تموينية محتكرة داخل مخازن بالجيزة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:28 ص
ضبط 170 طن أرز وسكر ودقيق وسلع تموينية محتكرة داخل مخازن بالجيزة محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت محافظة الجيزة، من خلال مباحث التموين ومديرية التموين والأحياء والمراكز المعنية، حملات تموينية على المخازن السلعية المخالفة؛ لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات التي تم تنفيذها على مدار يومين، استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح وحي بولاق الدكرور، وقد أسفرت عن ضبط 170 طن سلع غذائية أساسية (أرز، مكرونة، سكر وغيرها) داخل مخازن لتجميع وتخزين السلع الغذائية غير مرخصه بغرض احتكارها. 
 
وثمن المحافظ، الجهود المبذولة من قبل مباحث التموين ومديرية التموين والأجهزة المعنية في مواجهة بعض ضعاف النفوس محتكري السلع الغذائية بغرض حجب بيعها المستهلك لتجفيف السوق منها ورفع سعرها، مؤكداً علي استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
 
وأشار إلى أن المضبوطات شملت 83 طن (ارز ، سكر ، دقيق ، فاصوليا ، مكرونة) بغرض الاحتكار والمغالاه في اسعار بيعها وذلك داخل مخزن يدار بدون ترخيص وغير ملتزم بالاشتراطات الصحية بمركز ومدينة البدرشين، بالإضافة إلى ضبط 60 طن سلع غذائية (أرز، فول، عدس، بسلة) لحجب بيعها للجمهور وعدم وجود فواتير تفيد مصدر الحصول عليها وذلك داخل مخزن مخالف بشارع الصحابة بترعه عبد العال بحي بولاق الدكرور. 
 
كما تم ضبط مخزن مخالف بشارع التحرير بصفط اللبن  بحوزته 7 طن أسمدة زراعية مدعومه من الدولة ومحظور تداولها الا من خلال وزارة الزراعة وقد تم التحفظ على كافة المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وتمكنت الجهود التموينية من ضبط بدال تموينى قام بتجميع 135 بطاقة تموينية بغرض التربح والإستيلاء على المال العام وتجميع دقيق بلدى مدعم استخراج 87,5 % مخالف للقرارات والتوجيهات الوزارية وتم تحرير محضر بالواقعه والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة فى هذا  الشأن  الى جانب ضبط عدد 3 مناخل مخالفه وبحوزتهم 13 طن دقيق بلدى مدعم استخراج  87,5%، وذلك بمركز ومدينة أطفيح.

حملات تموينية

تموين

اسعار السلع

احتكار السلع

سلع تموينية

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

%93 من القراء يطالبون بتكثيف حملات التموين لضبط المتهمين بالغش التجارى

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:54 ص

ضبط 10 أطنان أسمدة وأعلاف وكميات عصير فاسدة فى حملة تموينية بالغربية

الإثنين، 07 نوفمبر 2022 08:36 ص

ضبط 11500 عبوة زيت وبسكويت وجبن مجهولة المصدر بحملة تموينية في القليوبية

الأحد، 06 نوفمبر 2022 08:18 م

محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات التموينية وفتح منافذ لبيع المواد الغذائية

السبت، 05 نوفمبر 2022 12:01 م

ضبط 4.5 طن خل أبيض ودقيق مجهولين المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:37 م

ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بكفر الزيات

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:08 م

حملات تموينية لضبط الأسعار بشمال سيناء برئاسة مديرى إدارات التموين.. صور

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 11:04 ص

ضبط 137 طن مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملة تموينية بالقليوبية

الثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 09:10 م

مراكز المنيا تنفذ حملات تموينية مكبرة على الأسواق للتأكد من ضبط الأسعار

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:32 ص

91 % من القراء يؤيدون تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لضبط محتكرى السلع

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 07:37 ص

ضبط 2.5 طن أرز ودقيق وكلور مجهولة المصدر بحملة تموينية بالقليوبية

الأحد، 30 أكتوبر 2022 12:26 م

ضبط مصانع تعمل بدون تراخيص فى حملة تموينية بالدقهلية

السبت، 29 أكتوبر 2022 10:56 م

ضبط 12 طن أرز شعير بأحد المخازن و1000 لتر بنزين فى حملة تموينية بالغربية

السبت، 29 أكتوبر 2022 02:49 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة