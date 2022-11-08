اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:50 م
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صيادو بورسعيد: توقف الصيد بالمتوسط لارتفاع الأمواج تزامنا مع سوء الطقس

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:01 م
صيادو بورسعيد: توقف الصيد بالمتوسط لارتفاع الأمواج تزامنا مع سوء الطقس أحد فلايك الصيد على ضفاف شاطئ المتوسط
بورسعيد محمد فرج

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توقفت حركة الصيد فى محافظة بورسعيد، لإرتفاع الأمواج تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية، وقال صيادو الفلايك لـ "اليوم السابع" أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط وسرعة الرياح التى تصل من 20 لـ30 كم أدت إلى توقف الصيد  حفاظا على طاقم البحارة من تعرضهم للمخاطر.

وأضاف إبراهيم الرفاعى "صياد"، أن ارتفاع الأمواج من 1 - 2 متر أدى إلى  توقف حركة  الصيد  فضلاً عن سرعة الرياح الشديدة  تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى حالت بيننا لمغادرة الشاطئ للصيد حفاظاً على الأرواح والفلايك التى تتعرض للهلاك.
 
أحد فلايك الصيد على ضفاف شاطئ المتوسط
أحد فلايك الصيد على ضفاف شاطئ المتوسط

إرتفاع أمواج المتوسط لسوء الأحوال الجوية
إرتفاع أمواج المتوسط لسوء الأحوال الجوية

البحر الأبيض المتوسط ببوسعيد
البحر الأبيض المتوسط ببوسعيد

جانب من إرتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط ببوسعيد
جانب من إرتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط ببوسعيد

صيادو الفلايك وصيانة شباك الصيد على ضفاف شاطئ المتوسط ببوسعيد
صيادو الفلايك وصيانة شباك الصيد على ضفاف شاطئ المتوسط ببوسعيد

 


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