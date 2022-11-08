صيادو بورسعيد: توقف الصيد بالمتوسط لارتفاع الأمواج تزامنا مع سوء الطقس

بورسعيد محمد فرج

توقفت حركة الصيد فى محافظة بورسعيد، لإرتفاع الأمواج تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية، وقال صيادو الفلايك لـ "اليوم السابع" أن سوء الأحوال الجوية وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط وسرعة الرياح التى تصل من 20 لـ30 كم أدت إلى توقف الصيد حفاظا على طاقم البحارة من تعرضهم للمخاطر.

وأضاف إبراهيم الرفاعى "صياد"، أن ارتفاع الأمواج من 1 - 2 متر أدى إلى توقف حركة الصيد فضلاً عن سرعة الرياح الشديدة تزامناً مع سوء الأحوال الجوية التى حالت بيننا لمغادرة الشاطئ للصيد حفاظاً على الأرواح والفلايك التى تتعرض للهلاك.