شعبة الأدوية: هيئة الغذاء تتبع المنظومة الأوروبية فى تسجيل المكملات الغذائية



وتابع الدكتور علي عوف: توفر المكملات الغذائية كان له عظيم الأثر بتوفير عدد أصناف كافية في السوق المصرى في اثناء وبعد جائحة كورونا وتحقيق الاكتفاء الذاتى في فترة انتشار الجائحة والتي كانت تلعب الدور الأكبر في تلك الفترة نظرة لتضمن البروتوكول الكثير من المكملات الغذائية والتي بدورها كانت متوفرة بشكل مستمر في السوق المصرى باعلى جودة من مصانعنا المصرية والتي كانت تحت رقابة هيئة سلامة الغذاء والتي طبقت على المصانع أعلى معايير الجودة.

أكد أن السعى لنقل ملف تسجيل المكملات الغذائية من هيئة سلامة الغذاء إلي هيئة الدواء يحرم خزينة الدولة من مئات الملايين سنويا مفسرة ذلك بأن الدواء معافى من ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% بينما المكملات الغذائية غير معافاه تماما وتحصل ضريبة القيمة المضافة بواقع 14% لصالح الخزانه العامة الدولة من خلال هيئة سلامة الغذاء .



وقال الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية في بيان اليوم إن توجيهات القيادة السياسية في توطين صناعة المكملات الغذائية تحقق بانشاء هيئة سلامة الغذاء حيث ارتفع حاليا عدد الشركات المصنعة للمكملات الغذائية لأكثر من 3 آلاف شركة وبلغ عدد المكملات الغذائية المسجلة 4500 مكمل وعدد المصانع المعتمدة لانتاج المكملات 7 مصانع كبرى .



وأشار الدكتور أيمن الشاعر عضو شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلي أن هيئة سلامة الغذاء المعنية بتسجيل المكملات الغذائية تتبع منظومة عالمية فى تسجيل وتداول والرقابة على المكملات الغذائية بداية من التسجيل ومرورا بالتصنيع وحتى وصولها ليد المواطن، مشيرا إلي أن هذة المنظومة تتبعها 28 دولة في أوروبا وأمريكا وتابع : نحن نتبع في مصر المرجعية العالمية وهو ما كان له مردود قوى علي الصناعة حيث تضاعفت صادرات المكملات الغذائية بواقع 300% ما كان له أثر عظيم فى توفير العملة الصعبة.