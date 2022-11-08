سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين بفعاليات اليوم المفتوح.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد محمد عبد الفتاح آدم سكرتير عام محافظة الأقصر، انعقاد لقاء "اليوم المفتوح" لمناقشة طلبات وشكاوى المواطنين وإيجاد الحلول القانونية المناسبة لها، وذلك بحضور مسؤولي مراكز المدن ومسئولى الإدارات والمديريات المنوطة بتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ومحمود فاروق مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام.

وأوضح سكرتير عام محافظة الأقصر، خلال اللقاء، أنه من الضروري عقد لقاءات اليوم المفتوح بشكل أسبوعي، والاستماع لكافة المشكلات التى تواجه المواطنين وشكواهم، وذلك للوقوف على سبل حلها من خلال دراسة الحلول المناسبة مع الجهات المنوطة بما لا يخل بالقانون .

ومن الجدير بالذكر أن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بعقد لقاءات أسبوعية بمقار مجالس المدن ، على أن يكون اللقاء الأسبوعي على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



حضور فعاليات اليوم المفتوح بالأقصر



سكرتير عام الأقصر يناقش مشكلات المواطنين