سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 8-11-2022 بالبنوك المصرية

ننشر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8-11-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 75.80 جنيه للشراء، و78.73 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 73.75 جنيه للشراء، و78.90 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 78.22 جنيه للشراء، و78.72 جنيه للبيع.
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:
سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى78.22 جنيه للشراء.
78.72 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى75.80 جنيه للشراء.
78.73 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر75.72 جنيه للشراء.
78.73 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib76.80 جنيه للشراء.
78.92 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية73.75 جنيه للشراء.
78.90 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي77.30 جنيه للشراء.
78.90 جنيه للبيع.
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