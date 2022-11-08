سامح شكري: الالتزام بنفس الحماس والقوة فى COP 27 سيجعل الأطراف تلتزم بوعودها

دعا سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، الأطراف المشاركين في مؤتمر المناخ، بالالتزام بنفس الحماس والقوة في تناول موضوعات المناخ، ما سيجعل الأطراف المعنية تلتزم جميعا بوعودهم.
سامح شكري: الالتزام بنفس الحماس والقوة فى COP 27 سيجعل الأطراف تلتزم بوعودهاالثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 03:01 م
سامح شكري وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ COP27
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