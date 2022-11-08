وحول ما إذا كان يشعر بالقلق حيال تخلف الدول الغنية عن القيام بواجباتها، قال شكرى - فى حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية أذاعته اليوم الثلاثاء، "بالتأكيد، هذا أمر يقلق أي من الأطراف المشاركة في القمة، لافتا إلى أن تخلف الدول المتقدمة التي تمتلك الموارد والمرونة، يعد بمثابة رسالة مدمرة لها أثر بالغ السلبية فيما يتعلق بمسألة الثقة خاصة أنها قضية مشتركة يعايشها الجميع، ويجب تحمل المسؤولية حيالها، ولكن على مستويات مختلفة.

وبشأن إدراج قمة المناخ COP27 بند الخسائر والأضرار على جدول أعمالها بالرغم من معارضة بعض الدول ذات الدخول المرتفعة العام الماضي فكرة إنشاء الدول الغنية لصندوق مالي يخصص تعويضات مالية للبلدان النامية التي تعاني من آثار التغيرات المناخ، قال شكري" إن إدراج هذا البند في جدول أعمال القمة يعد في حد ذاته إنجازا، لكن يجب التحلي بالعملية في التفكير، وإدراك أن هذا الأمر حساس ومعقد، ونسعى للمضي قدما في مناقشته، ونثق في أنه في خلال إطار زمني محدد سيتمكن الأطراف من التوصل إلى تفاهم بشأن آلية التمويل التي ستوفر المساعدة للدول النامية فيما يتعلق بقضية الخسائر والأضرار".