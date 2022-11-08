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زاخاروفا: سلطات بريشتينا تؤجج الوضع فى كوسوفو بدعم من واشنطن وأوروبا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:58 ص
زاخاروفا: سلطات بريشتينا تؤجج الوضع فى كوسوفو بدعم من واشنطن وأوروبا زاخاروفا
كتب: أحمد علوى

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أعربت المتحدثة باسم لخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق روسيا لتفاقم الوضع في كوسوفو، على خلفية ممارسات الدول الغربية وبريشتينا.

وأضافت: "سلطات بريشتينا تؤجج الوضع بدعم من واشنطن والساسة الأوروبيين بعدم اتخاذ أي خطوات فعالة لوضع حد للاستفزازات... الغربيون بصراحة بدفعون بالوضع نحو مواجهة مباشرة".

في وقت سابق جرت في مدينة  ميتروفيتسا بإقليم كوسوفو مظاهرة سلمية احتجاجا على اضطهاد الصرب من قبل سلطات بريشتينا، كانت الأوسع نطاقا منذ عام 1999.

وأعرب وزير الداخلية الصربي السابق، ألكسندر فولين، عن أن مسؤولية تفاقم الوضع في كوسوفو تقع على عاتق الاتحاد الأوروبي، وبريشتينا.

 

 

 


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