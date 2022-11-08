رسائل قادة أفارقة وآسيويين فى قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ.. إنفوجراف

استعرض أوخنانجين خوريلسوخ، رئيس منغوليا جهود بلاده في الاعتماد على الطاقة المتجددة، قائلا: "لدينا مصادر طاقة متجددة بسبب موقعها الجعرافي.. ومنغوليا يمكن أن تزيد إنتاج الطاقة المتجددة.. نسبة الطاقة المتجددة حاليا 18.2% من قدرة الطاقة المتاحة، ونعتزم زيادتها إلى 30% عام 2030".

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالى عددا من تصريحات ورسائل الرؤساء خلال قمة المناخ "كوب 27" بشرم الشيخ: