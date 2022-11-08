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رئيس وزراء تشاد: هل يمكننا الخضوع لقرارات تخفيض استهلاك الطاقة؟

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 01:23 م
رئيس وزراء تشاد: هل يمكننا الخضوع لقرارات تخفيض استهلاك الطاقة؟ صالح كيزابو رئيس وزراء تشاد
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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شن صالح كيزابو رئيس وزراء تشاد، هجوما ضد المتحدثين بجلسة مستقبل الطاقة بقمة المناخ، قائلا: "عليكم جميعا أن تخجلوا بكل ما تقدمتم به من عروض لأن هناك كثير من الناس يتحدثون ولا يعملون، مشيرا إلى أن نصيب أفريقيا من الملوثات لا يتخطي 10 %.
 
أضاف رئيس وزراء تشاد خلال جلسة مستقبل الطاقة بقمة المناخ: دولة تشاد تنعم بالكثير من موارد الطاقة ، مثل الطاقة البترولية ، وتسهم شكل جيد لدخل البلاد ، متسائلا: "هل يمكننا أن نستمر في الخضوع لبعض القرارات الخاصة بتخفيض الاستهلاك الطاقة وفرض قيود في استخدام الطاقة التي لدينا ؟ ..أجاب: " تلك مشكلة ".

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