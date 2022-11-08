رئيس وزراء الكونغو: مكافحة التغير المناخى تمثل أحد أهم مصادر اهتمامنا

كتب أحمد عرفة

أكد جان ميشيل رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، أنه منذ عام قمنا بتخطيط اتفاق باريس لضمان إنقاذ الاقتصاد العالمي وللأسف لسنا الآن على ثقة بأننا على المسار الصحيح.

وأضاف رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، خلال كلمته بقمة المناخ، أن مكافحة التغير المناخي تمثل أحد أهم مصادر اهتمامنا والأكثر إلحاحا في تحديد مصيرنا.

ولفت رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية، إلى أن التقرير الأخير للهيئة الحكومية الدولية للمناخ أكد أن آثار الاحتباس الحرارى أصبحت أكثر سرعة وأخطر مما كنا نتوقع، وربما نحن أمام نقطة اللا عودة.