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رئيس قبرص: أشكر الرئيس السيسي على استضافة COP 27 وفخور بتواجدى فى شرم الشيخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:22 ص
رئيس قبرص: أشكر الرئيس السيسي على استضافة COP 27 وفخور بتواجدى فى شرم الشيخ الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس
كتب محمد عبد المجيد و إبراهيم حسان

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توجه الرئيس القبرصى، نيكوس اناستاسيادس، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستضافة مؤتمر المناخ على أرض مصر، قائلا: "أتوجه بالشكر للرئيس السيسي، لاستضافة هذا المؤتمر الهام بشأن التغير المناخي، وبالشكر لكافة الوزراء والسادة الحضور من كافة القطاعات، ولكافة العلماء الذين عملوا بدون كلل على مدار أعوام لوضع خطة العمل لمواجهة التغيرات المناخية".
 
أضاف رئيس قبرص، في كلمتها بقمة تنسيق عمل المناخ في الشرق الأوسط وشرق المتوسط: "أنا أشعر بكل الفخر أن أحضر هذا المؤتمر الهام بشرم الشيخ، والذي يتناول مبادرات مواجهة التغير المناخي للحفاظ على منطقتنا، ولضمان تحقيق أفضل نتائج للأعمال التعاونية، وشكرا مرة للرئيس السيسي لقيادة هذه المبادرة".

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