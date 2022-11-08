اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 06:52 م
أكرم القصاص
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رئيس شركة مياه الإسكندرية يجرى جولة موسعة على المحطات والفروع

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:22 م
رئيس شركة مياه الإسكندرية يجرى جولة موسعة على المحطات والفروع رئيس شركة مياه الإسكندرية يجرى جولة موسعة على المحطات
الإسكندرية جاكلين منير

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قام المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية بجولة ميدانية موسعة ،للفروع والمحطات، برفقة رئيس القطاع التجاري والمحصلين بجولة على الطبيعةِ  للمناطق التابعة لفرع القباري وذلك لمتابعة تفعيل منظومة الهاند هيلد والتى تم العمل بها فعليا بتاريخ 01/11/2022 والذي تخص التحصيل والقراءات.
 
و توجه بعدها لفرع القبارى الجديد والذي يتم تجهيزه لبدء العمل به خلال الأسابيع المقبلة، ومنه إلى محطات فرن الجراية، ومحطة النزهة، ومحطة شرقي للاطمئنان على خط سير العمل ومتابعة أعمال التجديدات والصيانة والضغوط وتذليل العقبات لتجنب وقوع أعطال مستقبلية.
 
كما قام بالمرور على فرع ومركز خدمة عملاء فرعى محرم بك والبلد ثم قام بمتابعة التجهيزات الخاصة بقاعة الاحتفالات الجديدة والتي يتم تجهيزها علي أعلي المستويات لخدمة أبناء الشركة، ثم توجه سيادته لورشة العدادات والتي تم تزويدها بأحدث أجهزة المعايرة لتلبية احتياجات العملاء في إجراء عملية الفحص والاختبار والمعايرة للعدادات أقطار "1/2 بوصه - 2 بوصه"، وأنهي زيارته بعرض تجريبي لعملية الإصطفاف للسيارات والطلمبات استعدادًا لموسم الأمطار الحالي.

الاسكندرية

مياة الشرب

مياة الاسكندرية

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