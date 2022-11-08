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رئيس بوليفيا يركز فى cop 27 على أهمية توفير الموارد للدول الفقيرة لمكافحة المناخ

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 10:33 ص
رئيس بوليفيا يركز فى cop 27 على أهمية توفير الموارد للدول الفقيرة لمكافحة المناخ لويس آرس
فاطمة شوقى

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أعلن مصدر رسمى من الرئاسة البوليفية ، إن الرئيس لويس آرس، سيحضر في المؤتمر السابع والعشرين لأجزاء اتفاقية إطار الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27) ، الذى ينعقد فى مدينة شرم الشيخ، من أجل اتفاقيات آثار تغير المناخ.
 
وقال نائب وزير الاتصال البوليفى ، جابرييلا ألكون في بيانات للشبكة الجديدة: "نحن نراجع جدول الأعمال لتحديد الوقت الذى سيشارك فيه الرئيس "، حسبما نقلت وكالة "برينسا لاتينا".
 
ومن المقرر أن يرافق الرئيس البوليفى ، وزير البيئة والمياه ، خوان سانتوس، والمديرة التنفيذية لهيئة البيئة "الأم الأرض" ، أنجيليكا بونس ، والمدير العام للجغرافيا السياسية للعيش بشكل جيد والسياسة الخارجية لنائب الرئاسة ، دييجو باتشيكو.
 
وقالت السلطات البوليفية إن مشاركة البلاد فى هذا المؤتمر المناخى العالمى بهدف إثارة الوعى بالبلدان الصناعية لاتخاذ المبادرة فى مكافحة أزمة المناخ وتولى مسؤولياتها لتوفير الموارد المالية والتكنولوجية لما يسمى "في طرق التطوير".
 
أبلغت مصادر من وزارة البيئة ومياه بوليفيا الصحافة أنه في القمة ، سيتم استئناف النقاش حول تخصيص 100 مليار دولار التي يجب أن تتلقاها الدول النامية كل عام عن طريق القروض أو التبرعات من أغنى الدول للتخفيف من آثار تغير المناخ، حيث أن  إدراج هذه النقطة في جدول الأعمال هو مطالبة بأفقر الدول، خاصةً عرضة لعواقب التحولات المناخية، ضد أغنى وأكبر محطات غازات الدفيئة.

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