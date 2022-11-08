رئيس الوزراء يتطلع لعقد الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة بين مصر وإندونيسيا

كتبت هند مختار -تصوير سليمان العطيفي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معروف أمين، نائب رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وفي مستهل المقابلة، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تربطها بإندونيسيا، معربا عن شكره لنائب الرئيس الإندونيسي لحرصه على المشاركة في اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27.

كما رحب بالتوقيع، خلال زيارة سامح شكري، وزير الخارجية إلى جاكرتا في مارس 2022، على مذكرتي تفاهم بشأن إنشاء "اللجنة العليا المشتركة"، والتعاون في مجال البيئة، معرباً عن تطلعه لعقد الجولة الأولى للجنة العليا المشتركة لدفع العلاقات بين البلدين.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية العمل على زيادة التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا وتنويع مجالاته، خاصة أن مصر يمكن أن تكون بوابة إندونيسيا لأفريقيا مع وجود اتفاقات التجارة الحرة بين مصر ودول القارة.

وأشار "مدبولي" إلى المكانة المتميزة التي يتمتع بها الأزهر الشريف لدى الشعب الإندونيسي لما ينتهجه من فكر وسطي معتدل حيث بلغت المنح الدراسية السنوية المدعومة بالكامل من الأزهر حالياً 190 منحة، فضلا عن مبعوثي الأزهر في إندونيسيا الذين بلغ عددهم 43 مبعوثا لتدريس اللغة العربية في الجامعات والمعاهد.

من جانبه، أشاد نائب الرئيس الإندونيسي بقيادة مصر لجهود العمل المناخى فى قمة شرم الشيخ، وكذا بالتنظيم المتميز لأعمال المؤتمر.

كما أعرب عن اعتزاز بلاده بعلاقات التعاون التاريخية مع مصر، مؤكداً حرص الحكومة الإندونيسية على تعزيز آفاق التعاون الثنائي، لا سيما فى شقيها التجارى والاستثماري، وكذا عقد اجتماعات اللجنة المشتركة.

وتوجه المسئول الإندونيسى بالشكر لمصر وأزهرها الشريف على المنح الدراسية وفرص التعليم التى يتم إتاحتها للطلبة الإندونيسيين، معرباً عن تطلعه لزيادة فرص استفادة الطلبة الإندونيسيين من هذه المنح فى المستقبل.