وأضاف جبر - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على هامش فعاليات المؤتمر - أننا موجودون في قرية مؤتمرات على أعلى مستوى، موضحا أن مصر قامت بإعداد جيد للغاية للمؤتمر، كما تم إعداد أجندة للندوات والموضوعات التي سيتم مناقشتها، مشيرا إلى أن الإعلام نجح في تحويل رسالة المؤتمر من الحديث بين المسؤولين إلى حديث يهتم به المواطن.

وأوضح أن المؤتمر الحالى نجح فى أن يجعل الجميع يعى جيدا مفهوم التغيرات المناخية وآثارها، وكيف يساهمون في الحد من وتيرة هذه التغيرات، مشيرا إلى أن المؤتمر اكتسب جزءا من شهرة شرم الشيخ وليس العكس .

وأكد أن مصر رفعت شعارا من الوعود إلى التنفيذ، كما تم إعداد صياغة موضوعية لتنفيذ كافة الاتفاقيات السابقة، لافتا إلى أن شرم الشيخ تعتبر أم المدن وتتحول لقبلة السياحة بالعالم باعتبارها مدينة خضراء.