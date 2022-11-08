رئيسة وزراء تونس: التغير المناخى ليس أقل خطورة على حياتنا وكوكبنا من كورونا

كتب أحمد عرفة

قالت نجلاء بودن، رئيسة وزراء تونس، إن أزمة التغير المناخي ليست أقل خطورة على حياتنا وكوكبنا من أزمة كورونا أو من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أمننا الغذائي، مقدمة الشكر لمصر على التنظيم الجيد والمحكم لقمة المناخ.

وأضافت رئيسة وزراء تونس، خلال كلمتها بقمة المناخ، أن العلاج الآن لأزمة التغير المناخى هو أقل كلفة، وإذا لم نتحرك اليوم سنضطر إلى دفع تريليونات الدولارات في الغد القريب، وهذا يتطلب منا تحويل التحديات إلى فرص للتعاون من أجل إعادة بناء كوكبنا بشكل أفضل.

وأوضحت رئيسة وزراء تونس، أن تلك الأزمات أكدت أنها لا تستثني أحدا، وتدفعنا للوفاء بالتزاماتنا، وقد تخرج الأزمة عن سيطرتنا، إذا لم نضع خطة تحرك والانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفاعل والتنفيذ.