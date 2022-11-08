دورات تدريبية لطلاب كلية الهندسة بجامعة قناة السويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أوضح الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة يهدف إلى تقديم خدمات مُجتمعية فى المجالات الهندسية المختلفة سواء المدنية والمعمارية والكهربية والميكانيكية من خلال تقديم الدعم العلمى والتطبيقى والأكاديمى والربط بينهم، مع تقديم الاستشارات العلمية فى كل من هذه التخصصات من خلال إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية فى مجالات أقسام الكلية المختلفة لطلاب الجامعة.

وتابع مندور عرض أنشطة المركز الذى يُقدم الاستشارات العلمية سواء على مستوى كل قسم من أقسام الكلية وبالتنسيق معها مع إجراء البحوث العلمية بما يتفق مع أحدث النظم العلمية فى مجالات أقسام كلية الهندسة.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب لطفى، عميد كلية الهندسة، أن المركز يسعى إلى توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربى والعالمى عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل المختلفة.

وتماشياً مع تلك الرؤية المجتمعية قام مركز خدمة المجتمع بكلية الهندسة بإشراف تنفيذى الدكتور محمد خيرت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبإشراف المهندسة جيهان حسن السيد المدير الإدارى للمركز بتنظيم مصفوفة متميزة من الدورات التدريبية لطلاب الكلية.

وأشار الدكتور محمد خيرت إلى أنه تم عقد برنامج تدريبي متميز للطلاب فى أحد أهم الشركات الرائدة في مجال الطاقة وذلك في أفريقيا والشرق الأوسط، مدة التدريب 6 أسابيع داخل الشركة في مصر.

ومن جانبها أفادت المهندسة جيهان حسن أن التدريب شمل التعرف على أنواع الكابلات المختلفة، وأنواع الموصلات وطرق العزل المختلفة لكابلات الجهد المنخفض والمتوسط، مع التعرف على أنواع التسليح المختلفة للكابلات الجهد المرتفع والمتوسط وماكينات الجدل مع التعرف على الاختبارات المختلفة وطرق قياس جودة الكابلات لاعتماده.