دراسة للإحصاء: 75.4% من الأسر ربطت الأزمة الأوكرانية الروسية بارتفاع الأسعار

كتب: مدحت عادل

أظهرت دراسة "أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية"، أهم المعلومات لدى الأسر عن تلك الأزمة، حيث يتم تناول الأزمة الأوكرانية الروسية من خلال مصادر المعرفة المختلفة وعلى العموم من خلال عدة محاور منها ما هو اقتصـادي أو اجتماعي أو سياسي تتشكل من خلالها معلومات الأسر عن الأزمة.

وقالت الدراسة، أنه بسؤال الأسر التي أفادت بمعرفتها عن الأزمة اتضح أن أهم المعلومات لدى الأسر عن الأزمة هي ارتفاع الأسعار، حيث توضح البيانات أن (75.4%) من الأسر قد أفادت أن معلوماتها عن الأزمة هي ارتفاع الأسعار وتزيد هذه النسـبة قليلا في الريف لتصـل إلى (78.5%) مقابل (71.8%) في الحضر.

وتشير البيانات أيضاً إلى أن أقل المعلومات عن الأزمة لدى الأسر هي عن التعامل بالروبل الروسي في الوقت الحالي حيث بلغت النسبة (0.1%)، وفيما يتعلق بما قامت الحكومة المصرية مـن إجـراءات لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية الروسية والتخفيـف مـن تأثيرها على الأسر، فقد أشارت البيانات إلى أن (36.1%) من الأسر المصرية سمعت عن قيام الحكومة برفع سعر شراء اردب القمـح مـن المزارعين، ترتفع تلك النسبة في الريف لتصـل الـى (44.8%) بينمـا تـنخفض قليلا فـي الحضـر لتصـل إلى (32.1%)، في حين أظهرت البيانات أن (28.6%) من الأسر قد علمت بقيام الحكومة بتقديم موعد زيادة المرتبات في أول إبريل بدلا من أول يوليو 2022، ترتفع تلك النسـبة في الريـف عـن الحضـر بنسـب (30.5%)، (27.7%) علـى الترتيب، ويلي ذلك نسبة معرفـة الأسر بقيام الحكومـة بزيادة عـدد الافـراد المستفيدين مـن بـرامج الحمايـة الاجتماعيـة (23.2%) وترتفع النسـبة فـي الحضـر عن الريـف (24.8%)، (19.8%) على الترتيب.