خسوف كلى للقمر اليوم.. وأستاذ بمعهد الفلك يكشف أماكن رؤيته

كتب محمود راغب

كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد اليوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر مع خسوف كلي للقمر.

وأشارت تادرس فى تصريحات له، أن الخسوف الكلى يحدث عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي .

وأشار إلى أن الخسوف سيكون مرئيا في شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية ، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .