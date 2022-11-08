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خسوف كلى للقمر اليوم.. وأستاذ بمعهد الفلك يكشف أماكن رؤيته

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 05:00 ص
خسوف كلى للقمر اليوم.. وأستاذ بمعهد الفلك يكشف أماكن رؤيته خسوف القمر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أننا سنكون على موعد اليوم الثلاثاء المقبل 8 نوفمبر مع خسوف كلي للقمر.
 
وأشارت تادرس فى تصريحات له، أن الخسوف الكلى يحدث عندما يمر القمر بالكامل خلال ظل الأرض ، فيصبح لونه قاتما تدريجيا ثم يتحول إلى اللون الصدئ أو الأحمر الدموي .
 
وأشار إلى أن الخسوف سيكون مرئيا في شرق روسيا واليابان وأستراليا والمحيط الهادئ وأجزاء من غرب ووسط أمريكا الشمالية ، ولكنه لا يرى في أفريقيا أو أوروبا ، وبالتالي لا يرى في مصر أو المنطقة العربية .
 
 
 

خسوف القمر

خسوف كلى للقمر

موعد خسوف القمر

ظاهره خسوف القمر

الخسوف



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