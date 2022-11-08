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خالد فودة يلتقى وفد التحالف الوطنى لبحث تنفيذ أنشطة خيرية وتنموية لأهالى جنوب سيناء

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:19 م
خالد فودة يلتقى وفد التحالف الوطنى لبحث تنفيذ أنشطة خيرية وتنموية لأهالى جنوب سيناء جانب من اللقاء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، وفد من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ممثلاً في الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني، والدكتورة سلمى الطناني مستشار التحالف للعلاقات الدولية.


 وذلك ضمن مشاركة وفد من التحالف الوطني في قمة المناخ 27 في شرم الشيخ بغرض بحث سبل التعاون بين محافظة جنوب سيناء والتحالف الوطني لمد النشاط الخيري والتنموي للتحالف الوطني ليصل لكافة أهالي المحافظة.


 وقد تم الاتفاق المبدئي على بدء تنفيذ استراتيجية متكاملة تتضمن أنشطة خيرية وتنموية وحزم حماية اجتماعية تستهدف المواطنين الأكثر استحقاقا من اهالي المحافظة.

 

جانب من اللقاء (1)
جانب من اللقاء (1)

 

جانب من اللقاء (2)
جانب من اللقاء (2)

 

 

فودة يلتقي وفد التحالف الوطني (1)
فودة يلتقي وفد التحالف الوطني (1)

 

 

فودة يلتقي وفد التحالف الوطني (2)
فودة يلتقي وفد التحالف الوطني (2)

 


 


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