جنوب الوادى تشارك بقمة المناخ بنموذج تحويل محلفات الموز لعبوات بديل البلاستيك

قنا صابر سعيد

أعلنت جامعة جنوب الوادي عن مشاركة وفد من جامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة، بفعاليات قمة المناخ 27 التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة دولية واسعة.

يضم الوفد الدكتور احمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود سيد عبد الصادق، الاستاذ بكلية العلوم، الدكتور أحمد أبو بكر عبد الوارث، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا.

قال رئيس الجامعة، إن جامعة جنوب الوادي تشارك بالمعرض المقام بالمؤتمر بعدد من الأبحاث والنماذج الابتكارية منها مشروع الذهب الأخضر الذي يهدف لاستخدام مخلفات الموز وتحويله إلى عبوات بديلة عن البلاستيك، كما يشارك فريق بحثي بمشروع مشترك بين جامعة جنوب الوادي وجامعة جنوب ويلز – بريطانيا ضمن مشروع "تعزيز مساهمة الجامعات في مواجهة تغير المناخ من خلال البحث والتعليم والمشاركة المجتمعية" ويهدف المشروع إلى شراكة تعاونية بين جامعة جنوب ويلز بالمملكة المتحدة وجامعة جنوب الوادي لدعم المبادرات قصيرة وطويلة الأجل التي تعالج أزمة تغير المناخ و بناء شراكة بين الجامعتين للعمل معًا في تعزيز مساهمتهما في مواجهة تغير المناخ.

ويضم وفد المشروع البحثي من جامعة جنوب الوادي محمود عبد السلام، مدرس مساعد بكلية الهندسة وألاء محمد عطيه، بالدراسات العليا بكلية العلوم بإشراف الدكتور محمود سيد عبد الصادق، ويشارك من الجانب البريطاني الباحثان ببرنامج الهندسة الميكانيكية بجامعة جنوب ويلز ماثيو جيمس، وكوبيك.

وأضاف الدكتور أحمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انأن الجامعة قامت بعمل مجموعة متنوعة من الانشطة التوعوية في مجال التعريف بمخاطر التغيرات المناخية و قامت بتنظيم مؤتمر التكيف المناخي، والمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمشاركة في حوار الخبراء المصري الالماني، كما شاركت الجامعة في منتدى انشطة الجامعات المصرية الحكومية لمواجهة التغيرات المناخية، وتتبنى جامعة جنوب الوادي العديد من المبادرات التي تهدف الى التكيف والحد من آثار التغيرات المناخية.