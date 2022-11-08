اليوم السابع
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الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:18 م
أكرم القصاص
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توريد 55480 ألف طن أرز شعير لشون البحيرة

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:52 م
توريد 55480 ألف طن أرز شعير لشون البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة
البحيرة - فريق محافظات

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أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة تكثيف الجهود  التي تستهدف توفير الأمن الغذائي لجميع المواطنين، وتنظيم عملية تداول  الأرز الشعير مع بدء موسم توريد محصول الأرز بالبحيرة.
 
وأضافت أنه جارى أعمال توريد محصول الأرز بالبحيرة  بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية ، وان اجمالى ما تم توريدة  لشون البحيرة من الأرز الشعير حتى صباح اليوم  55480  طن  من إجمالي المساحة المنزرعة والتى تبلغ 174944 فدان.
 
وناشدت نائب محافظة البحيرة مزارعي المحافظة بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم والإلتزام بكافة القرارات المنظمة فى هذا الشأن.
 
يذكر  أن نقاط التجميع لإستلام الأرز الشعير 17 نقطة تجميع بمراكز "المحمودية - إيتاي البارود - شبراخيت - الرحمانية - دمنهور - الدلنجات - كفر الدوار - إدكو - رشيد - المحمودية - النوبارية - أبو حمص - كوم حمادة  وأن إجمالي السعة التخزينية تبلغ 291 ألف و700 طن.
 
وتم التأكيد على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الضوابط والتعامل بدقة فى العزل والوزن وزيادة استيعاب الأرز الشعير المنتج محلي وتدبير أماكن تخزين احتياطية لاستخدامها في حالة الذروة.
 
كما تم الإعلان عن أسعار إستلام الأرز الشعير بمختلف درجاته وتسهيل إجراءات الإستلام إلى الشون والصوامع والمطاحن والتيسير على الموردين مع الإلتزام بتوريد طن عن كل فدان.
 
 
 

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