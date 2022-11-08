تنفيذ 692 قرار إزالة للتعديات على البقعة الزراعية واسترداد 170 فدانا بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه خلال حملات إزالة التعديات "الموجة 20 " بمراحلها الثلاث تم التركيز على الحفاظ على المسطحات الزراعية، وإزالة أى تعديات عليها فى المهد؛ حيث تم تنفيذ 692 قرار إزالة تعديات على الأراضى الزراعية واسترداد 170 فدانا.

وكلف اللواء محمد الشريف المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات لإزالة أى تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة، مشددة على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضى التى تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.

وأشار المهندس ياسر الفولى، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أنه خلال تنفيذ حملات الإزالة تم التركيز على إزالة كل التعديات على الأراضي والمسطحات الزراعية، ففي المرحلة الأولى من الموجة 20 تم تنفيذ 191 قرارا لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وفي المرحلة الثانية تم تنفيذ 343 قرارا، وفي المرحلة الثالثة بلغت عدد القرارات 158 قرارا.