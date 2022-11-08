تفعيل مبادرة "هانجملها" لتزيين وتجميل معاهد الشرقية الأزهرية

الشرقية - إيمان مهنى

فعلت منطقة الشرقية الأزهرية، مبادرة هانجملها، برعاية الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة وبالتعاون مع منسق عام الحملة وإدارة البساتين بديوان عام المنطقة، من خلال البدء فى زراعة وتشجير أفنية المعاهد لمختلف الإدارات التعليمية بأشجار الزيتون والليمون.

وتهدف المبادرة إلى الحد من مخاطر الاحتباس الحرارى والتغير المناخى، وزيادة المساحات الخضراء، بجانب التوضيح العملى لأهمية الماء على سطح الأرض وأن كل نقطة مياه لها قيمة. كما تهدف المبادرة إلى بث روح الانتماء بين أطياف المجتمع المدنى وتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة خطة ورؤية مصر 2030.

كما جاءت الحملة تلبية لتوجيهات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة أتحضر للأخضر للمحافظة على البيئة وتزامنًا مع انعقاد مؤتمر المناخ cop 27 بمدينة شرم الشيخ.

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية بها 17 إدارة تعليمية قد تم بدء تنفيذ المبادرة فى كافة الإدارات.