اليوم السابع
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تعيين 10 عمداء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 04:34 م
تعيين 10 عمداء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قرارًا بتعيين عشرة عمداء بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم لمدة ثلاث سنوات، أو حتى بلوغهم السن القانونية المقررة لإنهاء الخدمة أيهما أقرب، وبناء على ما عرضه  الدكتور رئيس الجامعة. 
 
وقد شمل القرار تعيين كل من:
 
- الدكتورة إيناس طلعت محمد مطاوع، عميدة لكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة.
 
-الدكتور محمد جلال فرغلي، عميدًا لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا.
 
-الدكتور رمضان عبد الله الصاوي السيد، عميدًا لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية.
 
-الدكتوة أماني محمد هاشم عبد المجيد، عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالزقازيق.
 
-الدكتور محمد إبراهيم أحمد عبد العال، عميدًا لكلية طب البنات جامعة الأزهر بدمياط. 
 
-الدكتور راشد محمد محمد راشد، عميدًا لكلية طب البنين جامعة الأزهر بدمياط.
 
-الدكتور محمد أحمد أحمد مهنا، عميدًا لكلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.
 
-الدكتور عبد الوهاب فكري محمد إبراهيم، عميدًا لكلية البنات الأزهرية بطيبة الجديدة بمحافظة الأقصر.
 
-الدكتور محمد علي محمد عطا لله، عميدًا لكلية التربية بنات جامعة الأزهر بأسيوط.
 
-الدكتور عبد المحسن علي وهبة عبد الراضي، عميدًا لكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بأسيوط.

جامعة الازهر

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