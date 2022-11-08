تعظيم سلام لمصر.. العالم يشيد بكلمة الرئيس السيسي فى قمة المناخ ..إنفوجراف

توالت رسائل الإشادة من كل قادة العالم بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن ضرورة وقف الحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى حديثه عن التحديات المناخية التى تواجه العالم.



تعظيم سلام لمصر

فولوديمير زيلينسكى رئيس أوكرانيا:

أكد تأييده لكلمة الرئيس السيسى وأن تكون لدى القادة طموحات للشعوب

محمد بن زايد رئيس الإمارات:

أيّد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

ميا موتلى رئيسة وزراء باربادوس:

أعربت عن تقديرها لدعوة الرئيس السيسى إلى ضرورة وقف الحرب

يوناس جار ستوره رئيس وزراء النرويج:

أكد أهمية السير على نهج مصر فى تبنى مشروعات الطاقة النظيفة

جورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا:

أكدت حرصها على توثيق التعاون مع مصر باعتبارها دعامة محورية لأمن حوض المتوسط

إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا:

أشاد بنجاح مصر فى تنظيم cop27 وثمّن دورها فى استقرار الشرق الأوسط وأفريقيا والمتوسط

نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص:

شكر الرئيس السيسى على استضافة cop27 وأكد فخره بحضور المؤتمر المهم بشرم الشيخ

إيفاريست ندايشيميى رئيس بوروندى:

تقدم بالشكر للرئيس السيسى وشرم الشيخ على الاستقبال وحُسن الضيافة

غزالى عثمانى رئيس جزر القمر:

شكر الرئيس السيسى على حسن الترحيب والضيافة فى كل زيارة له إلى مصر

محمد الغزوانى رئيس موريتانيا:

لدينا علاقات قوية مع الشقيقة مصر فى مجال الطاقة النظيفة

أندريه بلنكوفيتش رئيس وزراء كرواتيا:

أشاد بكلمة الرئيس ورسائله القوية وأكد أن مصر باتت تحتل مكانة مهمة عالميا

محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسى الليبى:

توجه بالتحية والشكر للرئيس السيسى على حفاوة اللقاء بأرض مصر الآمنة المطمئنة

رومن راديف رئيس بلغاريا:

توجه بالشكر للرئيس السيسى على تنظيم مؤتمر المناخ فى مدينة شرم الشيخ

نجيب ميقاتى رئيس وزراء لبنان:

شكر الرئيس السيسى على مساندته للبنان وأكد أن من حسن الحظ استضافة مصر للقمة

أندريه راجولينا رئيس مدغشقر:

عبّر عن فخره بالوجود فى مصر وهنّأ الرئيس السيسى على نجاح استضافة القمة

عبد الله مايجا رئيس وزراء مالى:

أشاد بدور الرئيس السيسى وحكومة وشعب مصر على روح القيادة والالتزام فى إنجاح القمة



إشادة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى



اشادة بكلمة الرئيس فى قمة المناخ