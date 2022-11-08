تضخم البقالة فى بريطانيا يصل 14.7%.. وأقل زيادة فى الأسعار تسجل 42%

كتبت : نهال أبو السعود

وصل تضخم أسعار السلع الغذائية في محلات السوبر ماركت بالمملكة المتحدة إلى مستوى قياسي آخر بلغ 14.7 في المائ ، مضيفًا 682 جنيهًا إسترلينيًا محتملاً إلى التكلفة السنوية لسلة التسوق.

وكشفت أحدث البيانات الشهرية من شركة الأبحاث Kantar، أن أسعار المنتجات في السوبر ماركت التي تحمل علامة تجارية خاصة ارتفعت بها بنسبة 10.3 في المائة أخرى خلال الأسابيع الأربعة الماضية.

وفقا للاندبندنت، وصلت أقل زيادة في أسعار المنتجات الى نسبة 42 في المائة، مما دفع العديد من الأسر إلى استبدال العناصر في سلة التسوق ببدائل أقل أو الاستغناء عنها كلية.

قالت شركة الأبحاث إن ما يزيد قليلاً عن ربع الأسر (27 في المائة) يقولون إنهم يكافحون مالياً وهو ضعف الرقم المسجل في نوفمبر من العام الماضي.

وقال فريزر ماكيفيت، رئيس قسم تجارة التجزئة والمستهلكين في Kantar: "مرة أخرى ، لدينا رقم قياسي جديد لتضخم أسعار البقالة ومن السابق لأوانه الآن تحديد اقصي ارتفاع"

وأضاف: "المستهلكون يواجهون زيادة في سلة التسوق قد تصل الي 682 جنيها إسترلينيا اذا استمروا على شراء نفس المنتجات بنفس الكميات، ويقول الآن أكثر من ربع الأسر أنهم يعانون ماليا، وهو مؤشر مقلق للغاية، وهو ضعف الأرقام المسجلة خلال نفس الفترة العام الماضي".

وتابع قائلا: "يقول تسعة من كل 10 من هذه المجموعة إن ارتفاع أسعار الطعام والشراب يمثل مصدر قلق كبير ، ويحتل المرتبة الثانية بعد فواتير الطاقة ، لذلك من الواضح تمامًا مقدار تضخم البقالة الذي يضرب محافظ الناس ويزيد من مخاوفهم المحلية."