تحرير 20 محضرا ومخالفة للمخابز وتجار التموين فى حملة بمدينة الطود.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، برفقة مدير إدارة التموين بالطود محمود علي حسن دياب، حملة للمرور على المحلات التجارية والمخابز والشركة المصرية للسلع التموينية فرع الطود، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية التموين بالأقصر بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، للمرور بصفة دورية على جميع المحلات التجارية والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق لمتابعة توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار وضبط ممارسات الاحتكار والمخالفين.

وتم خلال الجولات التأكد من وجود أرصدة السلع التموينية الأساسية والإضافية، والتأكد من استلام التجار للسلع التموينية المقررة، وضبط أى مخالفات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر ضد تجار تموين مخالفين للغلق في المواعيد الرسمية بدون تصريح رسمي من إدارة التموين، وعدد 10 محاضر لمخابز ما بين تصرف المواصفات ونقص وزن رغيف الخبز، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار.

فيما تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، أعمال تمهيد وتسوية الطريق الدائرى الرئيسى بمدينة الطود بدايًة من الفتاتيح مارًا بالجرادات وحسين حسن ومنطقة الشيخ حسان شرق وابوعنان، وذلك لدعم الأهالى فى الطريق الدائري الرئيسي بالمدينة.

وخلال الجولة تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال وقص وتهذيب الأشجار العالية وأشجار الزينة بطريق الطود الجديدة، كما قاد علي سيد صادق نائب رئيس مركز ومدينة الطود، والمهندس أسعد مصطفى مسئول جهاز التعمير بمحافظة الأقصر، جولة لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء عداية على المجرى المائى بترعة الكلابية، كيلو 39.200، والواقع بجوار كمين مدينة الطود والكوبري المقترح إحلاله وتجديده، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود.



تحرير 20 محضر ومخالفة بالمخابز وتجار التموين



تحرير محاضر ومخالفات بالمخابز وتجار التموين فى حملة بمدينة الطود



متابعة مخازن السلع التموينية بالطود







