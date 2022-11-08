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تأجيل دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة قدم لجلسة 3 يناير

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 02:21 م
تأجيل دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة قدم لجلسة 3 يناير محكمة الأسرة_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

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قررت محكمة الأسرة في الجيزة، تأجيل دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد لاعب كرة شهير، لجلسة 3 يناير المقبل، لأخذ رأي النيابة والمذكرات، بعد ان كانت أجلتها في الجلسة السابقة لإعلان العريضة.

وقالت السيدة في المحضر الذى حررته بقسم شرطة الهرم، إنها تزوجت من اللاعب عرفيا يوم 5 مارس الماضي، بواسطة محامى، وأنها أخبرت اللاعب باكتشافها حملها في الشهر الرابع، وفوجئت عقب ذلك باستيلائه على ورقتي إثبات زواجهما العرفي لرفض اللاعب إثبات النسب.

واستمعت النيابة المختصة لأقوال السيدة، والتي وجهت له خلال الإدلاء بأقوالها اتهاما بالاستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه إثبات النسب، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وباشرت التحقيق.

 كانت تقدمت سيدة ببلاغ لقسم شرطة الهرم، اتهمت فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفيا، والا ستيلاء على ورقتى الزواج العرفي، ورفضه الاعتراف بأمر زواجهما، الذي استمر عدة أشهر، أو إثبات النسب بعد أن أخبرته بحملها منه، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

 


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لاعب شهير

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إثبات زواج عرفي

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