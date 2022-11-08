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بعد توقعات الأرصاد.. دار الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات بسبب المطر الشديد

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 12:18 م
بعد توقعات الأرصاد.. دار الإفتاء توضح حكم جمع الصلوات بسبب المطر الشديد أمطار
كتب على عبد الرحمن

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ما حكم جمع الصلوات بسبب المطر؟.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكترونى، وينشره "اليوم السابع"، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بوجود فرص أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق متفرقة تمتد للقاهرة الكبرى اليوم الثلاثاء خفيفة، مع انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من درجة لدرجتين.
 
وقالت دار الإفتاء المصرية: "يجوز الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في وقت الأُوْلَى منهما بسبب المطر الشديد؛ دفعًا للمشقة والحرج، مع مراعاة شروط الجمع في هذه الحالة، وهي: وجود المطر في أول الصلاتين مع استمراره إلى وقت الثانية، وأن يكون المطر بما يبلّ الثياب، بمعنى أنَّه يشق الذهاب إلى المسجد مع وجوده، وأن يكون الجمعُ في وقت الأُوْلَى منهما جمع تقديم لا تأخير، واستحضار نية الجمع خلال الصلاة الأولى، وعند بداية الصلاة الثانية، وأن تكون صلاة الجماعة في المسجد، مع الموالاة؛ بحيث لا يطول الفصل بينهما.
 
ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20٪، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى بنسبة حدوث 30٪، وفرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

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