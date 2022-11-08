بدر ربيع الآخر يزين السماء فى مشهد بديع والفرصة مثالية لرصد الفوهات المشعة

كتب محمود راغب

يتم رصد القمر البدر لشهر ربيع الآخر بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، بسماء الوطن العربي، وسيزين السماء طوال الليل، حيث سيصل لحظة الاكتمال عندما سيكون بزاوية 180 درجة من الشمس، عند الساعة (11:02 صباحاً بتوقيت جرينتش)، بالتزامن مع خسوف كلي غير مشاهد في الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق بعد غروب الشمس، وسيلاحظ أثناء شروقه أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي، وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض، الذي يقوم ببعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير، وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل، والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو نفس السبب الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة.

والقمر سيتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء، وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الآخر من الأرض، فإن القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر مطلع مايو أعلى السماء.

نظرا لأن طور البدر يحدث عندما يكون القمر في مقابلة للشمس خلال الشهر فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه من ألان فصاعدًا في الأشهر الستة المقبلة وفي كلا من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية سيشرق القمر من الأفق الشمالي الشرقي ويغرب في الشمال الغربي تماما كما تفعل الشمس ظاهريًا في مايو .

بشكل عام في النصف الشمالي سيأخذ القمر البدر مسارًا عاليًا مثل شمس الربيع ولكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

القمر البدر سيسطع من غروب الشمس وحتى فجر اليوم التالي باستثناء القاطنين في الدائرة القطبية الشمالية، ففي أقصى الشمال سوف يحاكي القمر شمس منتصف الليل حيث يظل في السماء لمدة 24 ساعة في حين لا يمكن رؤية القمر في القارة القطبية الجنوبية فمسار القمر في السماء متغير بسبب كروية الأرض واعتمادا على الموقع الجغرافي.

وأشار التقرير: يعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الفوهات المشعة على سطح القمر خلافا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بان تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا وهو وقت مناسب لتصويرها.

خلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم ويصبح مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من اكتماله بدراً.