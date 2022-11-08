بدء مراسم حلف اليمين القانونية للمندوبين الجدد بمجلس الدولة دفعة 2019

كتب أحمد إسماعيل - أحمد عبد الهادي - تصوير خالد كامل

بدأ منذ قليل مراسم حلف اليمين القانونية والتي يشهدها المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد، للقضاة الجدد المعينين بقرار من رئيس الجمهورية.

وكان توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، علي قصر الأميرة فوقية، داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم ، في مشهد مبهج ، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحاف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة .

وأقيم مخيم كبير بقصر الأميرة فوقية، لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين مندوب مساعد بالمجلس، وجاء إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين .