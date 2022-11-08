بايدن يحث الأمريكيين على التصويت فى الانتخابات: اجعلوا أصواتكم مسموعة

كتبت ريهام عبد الله

حرص الرئيس الأمريكى جو بايدن، على تشجيع الأمريكيين على التصويت فى انتخابات التجديد النصفى، اليوم الثلاثاء، وقال فى تغريده عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "إنه يوم الانتخابات، أمريكا، كونوا حريصين على جعل أصواتكم مسموعة، صوتوا فى الانتخابات".

يأتي هذا فيما فتحت صناديق الاقتراع للانتخابات النصفية الأمريكية، فى عدد من الولايات، ومثل الانتخابات الرئاسية، تجرى الانتخابات النصفية فى الثلاثاء الأول من نوفمبر، ما لم تكن بداية الشهر ثلاثاء، وتشمل اختيار كافة أعضاء مجلس النواب 435، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ، و36 من حكام الولايات، إلى جانب انتخابات محلية فى مختلف أنحاء الولايات.

وعلى الرغم من أن التصويت يجرى الثلاثاء 8 نوفمبر فى مراكز الاقتراع، فيما يعرف بيوم الانتخاب، إلا أن أكثر من 40 مليون أمريكى قد أدلوا بأصواتهم بالفعل فى التصويت المبكر، ومن بينهم الرئيس جو بايدن نفسه الذى صوت فى مسقط رأسه بولاية ديلاوير.