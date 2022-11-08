اهتمام إعلامى واسع بدعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب فى أوكرانيا

وصل نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل لايقاف الحرب الروسية الأوكرانية إلى أسماع العالم، واهتمام وسائل الإعلام العالمية بدعوة الرئيس السيسى واستعداده العمل من أجل وقف هذه الحرب.
واشنطن بوست الأمريكية
أبرزت دعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية
CNN الأمريكية
أوردت تصريحات الرئيس واستعداده للعمل من أجل وقف الحرب
موقع Kleine Zeitung الألمانى
أبرز دعوة الرئيس إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية
وكالة سبوتنك الروسية
أبرزت دعوة الرئيس السيسى واستعداده للعمل على وقف الحرب
الإعلام السودانى
ركز على دعوة الرئيس السيسى لضرورة وقف الحرب فى أوكرانيا
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