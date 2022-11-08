اليوم السابع
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اهتمام إعلامى واسع بدعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب فى أوكرانيا

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 09:40 م
اهتمام إعلامى واسع بدعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب فى أوكرانيا نداء شرم الشيخ يصل إلى أسماع العالم

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وصل نداء الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة العمل لايقاف الحرب الروسية الأوكرانية إلى أسماع العالم، واهتمام وسائل الإعلام العالمية  بدعوة الرئيس السيسى واستعداده العمل من أجل وقف هذه الحرب.

واشنطن بوست الأمريكية

أبرزت دعوة الرئيس السيسى لوقف الحرب الروسية الأوكرانية

CNN الأمريكية

أوردت تصريحات الرئيس واستعداده للعمل من أجل وقف الحرب

موقع Kleine Zeitung الألمانى

أبرز دعوة الرئيس إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية

وكالة سبوتنك الروسية

أبرزت دعوة الرئيس السيسى واستعداده للعمل على وقف الحرب

الإعلام السودانى

ركز على دعوة الرئيس السيسى لضرورة وقف الحرب فى أوكرانيا

 


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