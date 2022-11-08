الولايات المتحدة: "داعش" لا يزال يشكل تهديدًا على القارة الأفريقية

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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يشكل تهديدًا في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس - وفقًا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - إن "الولايات المتحدة قامت اليوم بتحديد أسماء أربعة أشخاص ينتمون للتنظيم الإرهابي في جنوب إفريقيا"، موضحًا أنهم شاركوا في التخطيط لهجمات إرهابية وأنشطة تنظيمية وتجنيد أفراد لصالح التنظيم.

وأضاف برايس أنه تم تصنيف ثماني شركات يملكها أو يسيطر عليها أو يديرها أفراد في تنظيم داعش الذي يواصل توسيع شبكته الإرهابية عبر القارة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع جنوب إفريقيا لردع التنيظ الإرهابي عن استغلال اقتصاد البلاد لجمع الأموال وتحويلها لدعم أنشطته الإرهابية.

وكان قد سلط تقرير صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو الماضي، الضوء على كيفية استخدام "داعش" لأعضاء مقيمين في جنوب إفريقيا لتحويل الأموال من قيادة "داعش" إلى المنتسبين للتنظيم في جميع أنحاء إفريقيا.