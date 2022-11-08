"الكاتدرائية المرقسية" بالإسكندرية تحتفل بعيد مارمرقس الرسول وختام النهضة الروحية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مساء اليوم ، الاحتفال بعيد ظهور رأس مارمرقس الإنجيلي وتكريس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

وجاءت عشية العيد مساء اليوم ختام النهضة الروحية التي انطلقت منذ 5 أيام، وقدم عظة ليلة العيد اليوم، القمص يوحنا نصيف، كاهن كنيسة السيدة العذراء في شيكاغو، تبعها سهرة ليلة عيد مارمرقس الرسول في الإسكندرية مع منتصف ليل الأربعاء وتستمر الصلوات حتى الرابعة فجرا ثم يعقبها قداس العيد.

وشهدت عشية ليلة العيد اليوم الطقوس المسيحية، حيث تم زفة رفات جسد القديس مارمرقس، ثم تطييب الجسد المقدس بالحنوط، وسط حضور كبير من أبناء الإسكندرية بل وعدد من المحافظات الأخرى لأخذ بركة كاروز الديار المصرية.

ويعتبر القديس مارمرقس الرسول مؤسس الكنيسة الأرثوذكسية فى مصر، ويطلق عليه اسم مرقس البشير، حيث كان الكاتب السفر الثانى من العهد الجديد إنجيل مرقس ولذلك يلقب بالانجيلى.