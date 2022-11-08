اليوم السابع
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القبض على لص يسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى عين شمس

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2022 11:42 ص
القبض على لص يسرق المواطنين بأسلوب انتحال الصفة فى عين شمس حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - سليم على

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة حال شروعه فى سرقة أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على تكثيف المرورات الأمنية بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص.
 
وباستبيان الأمر أمكن ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (طبنجة صوت- جهاز لاسلكى- هاتف محمول) وبصحبته (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) وبسؤال الأخير قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط ، إستوقفه المتهم وادعى أنه من رجال الشرطة، وقام بتفتيشه إلا أنه ارتاب فى أمره فقام بالاستعانة بالأهالى.
 
بمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "انتحال الصفة"، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صورة (رخصة سلاح نارى بإسمه، وصورته والمهنة ضابط شرطة "مزورة") اعترف باصطناعها عن طريق برنامج "الفوتوشوب" المحمل على هاتفه المحمول، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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