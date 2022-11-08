مباحث الجيزة تستمع لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات انهيار عقار بإمبابة.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

يستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات واقعة انهيار منزل بمنطقة إمبابة، كما سيتم الاستماع لأقوال المصابين بواقعة الانهيار، واستعان رجال الحماية المدنية بلودر من محافظة الجيزة للقيام بعمليات رفع أنقاض المنزل المنهار.

وكان منزل مكون من دور أرضى و3 طوابق اعلاه بعزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة قد انهار، وانتقل رجال الإنقاذ البرى والحماية المدنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة والبحث عن أى أشخاص أسفل الركام من عدمه.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده وقوع انهيار بأحد المنازل في عزبة الصعايدة بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وقوع انهيار بالمنزل المكون من دور أرضى و3 طوابق وتم فرض طوق أمني لمنع الاقتراب منه خشية انهيار أى منازل أخرى فى أى لحظة، وجار البحث عن أى أشخاص، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.