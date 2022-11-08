السجن 5 سنوات لمتهم بالتزوير فى محرر رسمى بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء المتهم 'ع.م" 35 سنة عامل بالسجن 5 سنوات لاتهامه بالتزوير فى محرر رسمى بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار شريف احمد سعيد وعضوية المستشارين محمد يوسف عبدالله ومصطفى سلطان بأمانة سر محمد عبد الحميد وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 بدائرة مركز طما عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتزوير البطاقة الشخصية الخاصة بشقيقه المتوفى "ه.م" واستخراجها بجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.